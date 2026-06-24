В Минске с 6 июля по 30 августа закроется проезд от улицы Янки Купалы до площади Победы

В Минске почти на 2 месяца ограничат движение на участке проспекта Независимости из-за реконструкции моста через Свислочь.

С 6 июля по 30 августа закроется проезд от улицы Янки Купалы до площади Победы. Ограничения коснутся всех видов транспорта, кроме общественного.