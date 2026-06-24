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В Минске с 6 июля по 30 августа закроется проезд от улицы Янки Купалы до площади Победы

В Минске почти на 2 месяца ограничат движение на участке проспекта Независимости из-за реконструкции моста через Свислочь.

С 6 июля по 30 августа закроется проезд от улицы Янки Купалы до площади Победы. Ограничения коснутся всех видов транспорта, кроме общественного.

На мосту проведут демонтаж покрытия, восстановят гидроизоляцию и установят монолитную плиту для повышения его грузоподъемности. Работы будут вестись круглосуточно. ГАИ рекомендует использовать объезд по Первому и Второму транспортным кольцам и центральным улицам города.

Разделы:

ОбществоМинск

Теги:

строительствомостСвислочь