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В Минске с 6 июля по 30 августа закроется проезд от улицы Янки Купалы до площади Победы
Автор:Редакция news.by
В Минске почти на 2 месяца ограничат движение на участке проспекта Независимости из-за реконструкции моста через Свислочь.
С 6 июля по 30 августа закроется проезд от улицы Янки Купалы до площади Победы. Ограничения коснутся всех видов транспорта, кроме общественного.
На мосту проведут демонтаж покрытия, восстановят гидроизоляцию и установят монолитную плиту для повышения его грузоподъемности. Работы будут вестись круглосуточно. ГАИ рекомендует использовать объезд по Первому и Второму транспортным кольцам и центральным улицам города.