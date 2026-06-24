Рютте уговорил Трампа лететь на саммит НАТО в Анкаре 7-8 июля

Генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Вашингтон с целью уговорить Дональда Трампа принять участие в саммите альянса, который состоится в Анкаре 7-8 июля.

Как известно, Рютте использует в качестве инструмента воздействия на американского президента безудержную лесть (в ходе одной из встреч он запросто называл Трампа "папочка"). Видимо, разговор в Белом доме был нелегким, однако американский лидер все-таки согласился отправиться на саммит только из уважения к Эрдогану и не сделал бы этого ради большинства других руководителей стран альянса.

Дональд Трамп, президент США:

"Да, я мог бы, наверное, съездить. Я бы не поехал, знаете, после всего, что случилось в последние два месяца, но ради вас съезжу. И из уважения к президенту Эрдогану. Мне просто нужна лояльность. Нам не нужны их деньги. У нас и без того самая мощная армия в мире, без сомнения. Но мне просто нужна лояльность. Мы всегда их защищаем. У нас тысячи солдат по всей Европе, в одной Германии 50 тыс.! Нам немного надо чуть помочь, чуть поцеловать. Нам многого не нужно, а они говорят: "Нет, мы ничего не можем для вас сделать!"

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Между тем встреча в Анкаре может стать для Североатлантического альянса судьбоносной, к ней уже активно готовятся в Европе.

Как стало известно, лидеры ЕС подготовили несколько посланий с предложениями, которые намерены направить Трампу, Путину и Зеленскому. Обращения содержат, в частности, комплекс предложений по поводу окончания украино-российского конфликта.

Для Трампа подготовили проект реформы НАТО: Европа предполагает тратить на финансирование альянса больше денег, готова активнее участвовать в наращивании оборонного потенциала, но требует взамен больших прав по части принятия решений.