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Рютте уговорил Трампа лететь на саммит НАТО в Анкаре 7-8 июля
Генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Вашингтон с целью уговорить Дональда Трампа принять участие в саммите альянса, который состоится в Анкаре 7-8 июля.
Как известно, Рютте использует в качестве инструмента воздействия на американского президента безудержную лесть (в ходе одной из встреч он запросто называл Трампа "папочка"). Видимо, разговор в Белом доме был нелегким, однако американский лидер все-таки согласился отправиться на саммит только из уважения к Эрдогану и не сделал бы этого ради большинства других руководителей стран альянса.
Дональд Трамп, президент США:
"Да, я мог бы, наверное, съездить. Я бы не поехал, знаете, после всего, что случилось в последние два месяца, но ради вас съезжу. И из уважения к президенту Эрдогану. Мне просто нужна лояльность. Нам не нужны их деньги. У нас и без того самая мощная армия в мире, без сомнения. Но мне просто нужна лояльность. Мы всегда их защищаем. У нас тысячи солдат по всей Европе, в одной Германии 50 тыс.! Нам немного надо чуть помочь, чуть поцеловать. Нам многого не нужно, а они говорят: "Нет, мы ничего не можем для вас сделать!"
Между тем встреча в Анкаре может стать для Североатлантического альянса судьбоносной, к ней уже активно готовятся в Европе.
Как стало известно, лидеры ЕС подготовили несколько посланий с предложениями, которые намерены направить Трампу, Путину и Зеленскому. Обращения содержат, в частности, комплекс предложений по поводу окончания украино-российского конфликта.
Для Трампа подготовили проект реформы НАТО: Европа предполагает тратить на финансирование альянса больше денег, готова активнее участвовать в наращивании оборонного потенциала, но требует взамен больших прав по части принятия решений.
Судя по всему, Трамп очень скептически относится как к НАТО в целом, так и предложениям на его счет со стороны европейских лидеров. Саммит в Анкаре явно готовит участникам и наблюдателям много сюрпризов.