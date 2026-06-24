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Венесуэлу сотрясло землетрясение разрушительной силы
Сильнейшее землетрясение произошло в Венесуэле. Серьезно повреждены и обрушены десятки зданий, закрыт международный аэропорт в Каракасе.
Разрушения затронули целые районы: в Майкети обрушилась половина жилого квартала, в Каракасе - многоэтажки и дома до основания. В торговых центрах и магазинах обваливались потолки, людей заваливало прямо на парковках.
Жуткие кадры из венесуэльских аэропортов, где произошло землетрясение: часть потолка обрушилась, люди в панике пытаются выбежать на улицу, десятки человек пострадали от падения конструкций.
В стране введено чрезвычайное положение.
Власти призывают граждан не возвращаться в свои дома, поскольку существует риск повторных толчков. Есть жертвы, хотя точное количество погибших назвать пока невозможно: к ликвидации последствий катаклизма приступить еще не успели. Из-за венесуэльского землетрясения объявлена угроза цунами в Пуэрто-Рико.