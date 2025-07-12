Президент сегодня подписал Закон "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности". Для торговли и поставщиков вводят штрафы за отсутствие в продаже плодоовощной продукции. Документ предписывает санкции в размере от 5 до 200 базовых величин, если овощи не поставили или недопоставили из стабфондов по соответствующему договору, а также если их нет в продаже в торговом объекте в межсезонный период. Это не первое решение главы государства, которое призвано обеспечить стабильность на потребительском рынке, особенно в межсезонье. Ранее торговым сетям дан зеленый свет на льготные кредиты для внесения аванса за треть плодоовощной продукции, которая закладывается по госзаказу под потребности сетей. А для поставщиков установили обязанность обеспечить поставки овощей в торговлю.