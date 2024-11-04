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14 ноября - Всемирный день качества
14 ноября отмечается Всемирный день качества. Его постоянное повышение - это основа для устойчивого развития экономики и экспорта.
Под знаком качества в нашей стране проходит весь 2024 год.
Реальный сектор экономики ориентирован на выпуск продукции, которая соответствует самым высоким стандартам. Тех, кому это удается лучше других, наградят Государственным знаком качества. Он утвержден в начале года и представляет собой пятиугольник с перевернутой буквой "К" и надписью "Беларусь". Пять углов - это важнейшие показатели производства: безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность.
Товары, которые отметят Знаком качества, получат преимущества при поставках продукции, отметили в Минпроме.
По данным Госстандарта, на получение этого знака претендуют свыше 600 товаров и более 200 предприятий.
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