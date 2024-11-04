14 ноября - Всемирный день качества

Реальный сектор экономики ориентирован на выпуск продукции, которая соответствует самым высоким стандартам. Тех, кому это удается лучше других, наградят Государственным знаком качества. Он утвержден в начале года и представляет собой пятиугольник с перевернутой буквой "К" и надписью "Беларусь". Пять углов - это важнейшие показатели производства: безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность.