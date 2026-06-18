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18 июня - заключительный день Ташкентского инвестфорума
III Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в июле 2026 года в Минске. Об этом стало известно на пленарной сессии Ташкентского международного инвестиционного форума.
Для Беларуси Узбекистан - стратегический и стабильный партнер. Важно в ближайшие годы взять планку товарооборота в 2 млрд долларов. Беларусь предлагает несколько направлений, например, сотрудничество в IT-сфере.
Шерзод Шерматов, министр цифровых технологий Узбекистана:
"У нас очень много молодежи, а у белорусских компаний очень хороший опыт. Поэтому можно рассмотреть возможности синергии, чтобы и белорусские компании, используя свой опыт и навыки, взращивали нашу молодежь, и мы вместе работали и развивали систему".
Ташкентский инвестфорум проходит в юбилейный, 5-й раз. 18 июня - заключительный день, запланирована работа по тематическим секциям.