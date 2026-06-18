18 июня - заключительный день Ташкентского инвестфорума

III Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в июле 2026 года в Минске. Об этом стало известно на пленарной сессии Ташкентского международного инвестиционного форума.

Для Беларуси Узбекистан - стратегический и стабильный партнер. Важно в ближайшие годы взять планку товарооборота в 2 млрд долларов. Беларусь предлагает несколько направлений, например, сотрудничество в IT-сфере.

Шерзод Шерматов, министр цифровых технологий Узбекистана:

"У нас очень много молодежи, а у белорусских компаний очень хороший опыт. Поэтому можно рассмотреть возможности синергии, чтобы и белорусские компании, используя свой опыт и навыки, взращивали нашу молодежь, и мы вместе работали и развивали систему".