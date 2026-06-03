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"БЕЛАГРО-2026": расскажем об итогах второго дня форума
В течение всей недели в рамках "БЕЛАГРО-2026"ожидается заключение многочисленных меморандумов и подписание уже конкретных договоров о поставках техники.
В Минском международном выставочном центре открылось огромное количество экспозиций из 12 стран мира для каждого посетителя. Главный итог дня - Минск продолжает оставаться буквально сердцем всей аграрной отрасли евразийского пространства. Белорусы подтверждают этот статус с каждым днем большой аграрной недели.
Сразу три конкурса профессионального мастерства стартовали на "БЕЛАГРО-2026". Это в первую очередь "Лучший пахарь года". Более 60 участников принимало участие - это ведущие механизаторы, в том числе студенты аграрных вузов, три из которых девушки. 4 июня состязание продолжится. Итоги подведут 5 июня.
Также выбирали самого лучшего драйвера сельхозтехники. Это было состязание на точность и динамику управления этим транспортным средством. Также определяли лучшую племенную лошадь из 18 кандидатов.
Ахмед Аббас, специалист центра продаж и сервиса в странах дальнего зарубежья ОАО "Гомсельмаш":
"Конечно, эта выставка для нас. Мы находим тут много партнеров. Вчера у нас было много посетителей из африканских, азиатских стран. Сегодня у нас представлены разные новинки: кормоуборочная и зерноуборочная техника. В 2026 году только впервые их представляем".
На выставке "БЕЛАГРО-2026" работало несколько площадок по переговорному треку. Стартовали очень ярко с белорусско-казахстанского трека, где определяли новые перспективы сотрудничества в агросфере, а продолжили бизнес-форумом Беларуси и Омана, где подписали более 7 меморандумов о сотрудничестве в сфере промышленности, IT-сектора, аграрного сектора в том числе.
Тимур Жаксылыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:
"В последние годы у нас отмечается очень хорошая динамика торгово-экономического сотрудничества. В частности, по прошлому году мы видим увеличение товарооборота более чем на 22 %. Растет и казахстанский экспорт в Беларусь, и импорт из Беларуси. И в нашей торговле продукция сельского хозяйства занимает очень важное место. Это касается продукции и растениеводства, и животноводства, а также затрагивает продукцию сельхозмашиностроения".
Абдул Азиз Масуд Аль Харти, представитель продуктовой компании (Оман):
"Мы приехали для того, чтобы подписать меморандум с белорусским производителем молочной продукции. Нас интересует детское питание. Будем работать вместе. Речь идет не только о совместном производстве, но и о выходе на рынки третьих стран".
"БЕЛАГРО-2026" - это не только про переговоры и технику. Здесь интересно не только бизнесменам, но и обычным людям, которые посещают эту выставку. Во-первых, она вышла за пределы павильонов и можно ознакомиться с новыми образцами сельхозтехники крупных масштабов. Здесь можно посетить выставки наших научно-исследовательских институтов, в том числе выбрать продукт года.
Белорусская аграрная неделя продлится до 6 июня.