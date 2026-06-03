"БЕЛАГРО-2026": расскажем об итогах второго дня форума

В течение всей недели в рамках "БЕЛАГРО-2026"ожидается заключение многочисленных меморандумов и подписание уже конкретных договоров о поставках техники.

В Минском международном выставочном центре открылось огромное количество экспозиций из 12 стран мира для каждого посетителя. Главный итог дня - Минск продолжает оставаться буквально сердцем всей аграрной отрасли евразийского пространства. Белорусы подтверждают этот статус с каждым днем большой аграрной недели.

Сразу три конкурса профессионального мастерства стартовали на "БЕЛАГРО-2026". Это в первую очередь "Лучший пахарь года". Более 60 участников принимало участие - это ведущие механизаторы, в том числе студенты аграрных вузов, три из которых девушки. 4 июня состязание продолжится. Итоги подведут 5 июня.

Также выбирали самого лучшего драйвера сельхозтехники. Это было состязание на точность и динамику управления этим транспортным средством. Также определяли лучшую племенную лошадь из 18 кандидатов.

Ахмед Аббас news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87c588b2-a04e-483a-a984-e14402b20003/conversions/1f2899ba-4d64-4ce3-bdc9-549e87a37c1c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87c588b2-a04e-483a-a984-e14402b20003/conversions/1f2899ba-4d64-4ce3-bdc9-549e87a37c1c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87c588b2-a04e-483a-a984-e14402b20003/conversions/1f2899ba-4d64-4ce3-bdc9-549e87a37c1c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87c588b2-a04e-483a-a984-e14402b20003/conversions/1f2899ba-4d64-4ce3-bdc9-549e87a37c1c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ахмед Аббас, специалист центра продаж и сервиса в странах дальнего зарубежья ОАО "Гомсельмаш":

"Конечно, эта выставка для нас. Мы находим тут много партнеров. Вчера у нас было много посетителей из африканских, азиатских стран. Сегодня у нас представлены разные новинки: кормоуборочная и зерноуборочная техника. В 2026 году только впервые их представляем".

На выставке "БЕЛАГРО-2026" работало несколько площадок по переговорному треку. Стартовали очень ярко с белорусско-казахстанского трека, где определяли новые перспективы сотрудничества в агросфере, а продолжили бизнес-форумом Беларуси и Омана, где подписали более 7 меморандумов о сотрудничестве в сфере промышленности, IT-сектора, аграрного сектора в том числе.

Тимур Жаксылыков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a52df09f-2254-4017-8f3b-389753bc9e4b/conversions/2c515737-d2c4-4994-918c-28b7a3a5fe08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a52df09f-2254-4017-8f3b-389753bc9e4b/conversions/2c515737-d2c4-4994-918c-28b7a3a5fe08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a52df09f-2254-4017-8f3b-389753bc9e4b/conversions/2c515737-d2c4-4994-918c-28b7a3a5fe08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a52df09f-2254-4017-8f3b-389753bc9e4b/conversions/2c515737-d2c4-4994-918c-28b7a3a5fe08-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тимур Жаксылыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:

"В последние годы у нас отмечается очень хорошая динамика торгово-экономического сотрудничества. В частности, по прошлому году мы видим увеличение товарооборота более чем на 22 %. Растет и казахстанский экспорт в Беларусь, и импорт из Беларуси. И в нашей торговле продукция сельского хозяйства занимает очень важное место. Это касается продукции и растениеводства, и животноводства, а также затрагивает продукцию сельхозмашиностроения".

Абдул Азиз Масуд Аль Харти news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bc969ce-708b-4e59-9d79-2c1cc2b5a4e3/conversions/eda9de59-1ed2-40f7-9d50-e9867621024f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bc969ce-708b-4e59-9d79-2c1cc2b5a4e3/conversions/eda9de59-1ed2-40f7-9d50-e9867621024f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bc969ce-708b-4e59-9d79-2c1cc2b5a4e3/conversions/eda9de59-1ed2-40f7-9d50-e9867621024f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bc969ce-708b-4e59-9d79-2c1cc2b5a4e3/conversions/eda9de59-1ed2-40f7-9d50-e9867621024f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Абдул Азиз Масуд Аль Харти, представитель продуктовой компании (Оман):

"Мы приехали для того, чтобы подписать меморандум с белорусским производителем молочной продукции. Нас интересует детское питание. Будем работать вместе. Речь идет не только о совместном производстве, но и о выходе на рынки третьих стран".

"БЕЛАГРО-2026" - это не только про переговоры и технику. Здесь интересно не только бизнесменам, но и обычным людям, которые посещают эту выставку. Во-первых, она вышла за пределы павильонов и можно ознакомиться с новыми образцами сельхозтехники крупных масштабов. Здесь можно посетить выставки наших научно-исследовательских институтов, в том числе выбрать продукт года.