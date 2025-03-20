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Беларусь и Пакистан будут сотрудничать в сфере текстильной промышленности
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Беларусь и Пакистан договорились о сотрудничестве в текстильной сфере. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 апреля по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Минске, сообщает БЕЛТА.
"Мы также вышли на договоренности конкретного характера - о развитии наших отношений в сфере текстильной промышленности на примере предприятия в Барановичах. Что очень важно: наши пакистанские друзья пообещали нам помочь специалистами в текстильной промышленности, направив их для работы в том числе и в Барановичи", - рассказал Александр Лукашенко.