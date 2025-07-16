Беларусь и Таиланд подписали соглашение о Комитете по торговому и экономическому сотрудничеству

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 16 июля совершил визит в Таиланд. В Бангкоке была насыщенная повестка - подписано соглашение о создании совместного Белорусско-Таиландского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству. Главная задача - поиск перспективных ниш для роста товарооборота. Пока он не в полной мере отвечает нашим возможностям и интересам.

Максим Рыженков:

"Это интересный и важный инструмент для развития всего комплекса двусторонних отношений, не только торгово-экономических, но и культурных, гуманитарных, политических. Словом, этот комитет видит свою роль в том, чтобы ускорять процессы развития двусторонних отношений на всех треках".

"Сегодня мы говорили не только о работе комитета, но и о создании таких механизмов на уровне бизнес-контактов, сотрудничества торгово-промышленных палат, о проведении визитов делегаций", - заметил он.