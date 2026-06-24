Точки сближения сработали: чем наполнят Форум регионов Беларуси и России

XIII Форум регионов Беларуси и России принимает Минск и Минская область. Первые делегации приезжают уже 24 июня. Эта площадка стала эффективным инструментом для сближения национальных экономик.

Сегодня Союзное государство - это интеграция, на которую смотрит и равняется весь мир. Далеко не у всех получается и получится так же работать на принципах взаимной выгоды и дружбы. И этот фундамент только крепчает под весом всего, что имеем.

Форум регионов Беларуси и России хоть и стал уже традиционной диалоговой площадкой, прописка и тематика каждый год разная. В 2025 году собирались в Нижнем Новгороде, тогда акцент был сделан на молодежь. В нынешнем году форум принимает Минск и Минская область.

Свое гостеприимное предложение озвучил председатель Минского облисполкома Кушнаренко Алексей Иванович. Есть чем поделиться, к тому же тема этого форума экономическая. Центральная область Беларуси дает пятую часть республиканского объема промышленной продукции и четверть сельскохозяйственного производства. И отчасти это результат совместной работы с российскими регионами.

Впрочем, работа секций (а их тематично десятки) как раз об этом: как прямой контакт и предметный разговор работают в практической плоскости.

XIII Форум регионов надеется превзойти результаты предыдущего года. Тогда общая сумма подписанных контрактов и соглашений составила около 20 млрд российских рублей.

Результаты, с которыми вошли в 2026 год, - одна из предпосылок того, что движение на этом двустороннем маршруте наберет скорость.

2025-й побил исторический максимум в товарообороте. В совокупности с оказанными взаимно услугами вышли на цифру в 62 млрд долларов - таков экономический эффект от реализации 28 союзных программ. С начала союзного пути результаты выросли в 8 раз!

Эксперты уверены, если сохранить темпы, то цифра и в 70 млрд уже не кажется недостижимой. Но, как говорится, не торговлей единой. Совместная кооперация стала действенным ответом на западные ограничения. Важно, что договорились не дублировать производства, оставаясь взаимодополняемыми.

Более того, с февраля 2026 года было принято постановление "О придании продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства". Это тот товар, в стоимости которого не менее 50 % белорусской или российской составляющей.

На полях нынешнего Форума регионов будут вручены первые заключения крупнейшим предприятиям Беларуси: БЕЛАЗ и МАЗ.

Дополнительные импульсы экономикам Беларуси и России дают встречные инвестиции. Имеется серьезный уровень интеграции налоговых и таможенных систем, что обеспечивает прозрачность товарооборота.

Дополнительным фильтром станет комитет по стандартизации и качеству. В конце этого года завершается трехлетний цикл положения договора о создании Союзного государства. Чем наполнить содержание будущего документа - один из предметов диалога нынешнего форума.