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В Беларусь надвигается жара: к выходным прогнозируют выше 30°С
В Беларусь надвигается жара. К выходным прогнозируют выше 30 градусов. Спасатели Витебской области усиливают профилактические рейды по местам отдыха у воды, разъясняют правила безопасного поведения на акваториях.
Особое внимание - семьям с детьми: ребенок должен быть под постоянным контролем. Для самых маленьких разработаны тематические буклеты по безопасности в виде игры. Специалисты призывают выбирать только оборудованные для купания пляжи и полностью избегать стихийные, непроверенные локации.
Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС Беларуси:
"Конечно, очень важно обратить внимание и на детей, которые отдыхают в летних оздоровительных лагерях. Спасатели показывают основные правила приема спасения на воде, как бросать спасательный круг, рассказывают, как вести себя в воде, чтобы не оказаться в чрезвычайной ситуации".
"Вода - это стихия. Поэтому контроль над детьми при их нахождении у воды должен быть ежесекундным. И самое главное правило - не подвергать свою жизнь необдуманным действиям", - напомнил начальник водолазно-спасательной службы Витебской областной организации ОСВОД Вячеслав Горин.
С начала года в Витебской области среди утонувших, к сожалению, есть ребенок. Профилактические рейды по местам отдыха у воды будут проходить все лето, в том числе и в вечернее время.