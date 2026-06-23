В Беларусь надвигается жара: к выходным прогнозируют выше 30°С

В Беларусь надвигается жара. К выходным прогнозируют выше 30 градусов. Спасатели Витебской области усиливают профилактические рейды по местам отдыха у воды, разъясняют правила безопасного поведения на акваториях.



Особое внимание - семьям с детьми: ребенок должен быть под постоянным контролем. Для самых маленьких разработаны тематические буклеты по безопасности в виде игры. Специалисты призывают выбирать только оборудованные для купания пляжи и полностью избегать стихийные, непроверенные локации.

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16630db3-89ab-4e79-89f1-f3b3acc5fdf5/conversions/5d1927ec-2da8-4ca7-862b-a847255d6fad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16630db3-89ab-4e79-89f1-f3b3acc5fdf5/conversions/5d1927ec-2da8-4ca7-862b-a847255d6fad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16630db3-89ab-4e79-89f1-f3b3acc5fdf5/conversions/5d1927ec-2da8-4ca7-862b-a847255d6fad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16630db3-89ab-4e79-89f1-f3b3acc5fdf5/conversions/5d1927ec-2da8-4ca7-862b-a847255d6fad-xl-___webp_1920.webp 1920w

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС Беларуси:

"Конечно, очень важно обратить внимание и на детей, которые отдыхают в летних оздоровительных лагерях. Спасатели показывают основные правила приема спасения на воде, как бросать спасательный круг, рассказывают, как вести себя в воде, чтобы не оказаться в чрезвычайной ситуации".

начальник водолазно-спасательной службы Витебской областной организации ОСВОД Вячеслав Горин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64800410-68ad-460d-96cd-fce36ddfc74d/conversions/5ee9a86c-d0a6-4915-98a8-6d5a99bc44ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64800410-68ad-460d-96cd-fce36ddfc74d/conversions/5ee9a86c-d0a6-4915-98a8-6d5a99bc44ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64800410-68ad-460d-96cd-fce36ddfc74d/conversions/5ee9a86c-d0a6-4915-98a8-6d5a99bc44ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64800410-68ad-460d-96cd-fce36ddfc74d/conversions/5ee9a86c-d0a6-4915-98a8-6d5a99bc44ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Вода - это стихия. Поэтому контроль над детьми при их нахождении у воды должен быть ежесекундным. И самое главное правило - не подвергать свою жизнь необдуманным действиям", - напомнил начальник водолазно-спасательной службы Витебской областной организации ОСВОД Вячеслав Горин.