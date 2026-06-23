Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном

В поддержку этого документа высказались 50 сенаторов, против - 48. Из правящей Республиканской партии США за резолюцию проголосовали четыре законодателя. Среди демократов против выступил лишь один сенатор. Аналогичный документ в начале июня был одобрен в Палате представителей Конгресса.

В резолюции подчеркивается, что президенту США Дональду Трампу следует "отозвать американские ВС от боевых действий против Исламской Республики Иран". Это нужно сделать при условии, что боевые действия против Ирана не были одобрены Конгрессом, а также в случае, если присутствие этих сил не является необходимым для защиты США или их союзников от атаки.