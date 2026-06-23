Куда жаловаться на плохую мобильную связь, расскажут эксперты в программе "Экономическая среда"

Ограничения, введенные по безлимитным тарифам на мобильную связь, могут быть скорректированы. Об этом в студии программы "Экономическая среда" заявил первый замминистра связи и информатизации Павел Ткач, отметив, что увеличение объемов потребления станет возможным при условии дальнейшего расширения емкости сети, и эта работа уже ведется.

Везде ли сегодня в Беларуси доступен качественный сигнал и почему пока не всем доступна технология пятого поколения? Сколько мы тратим на услуги связи? Как выбрать самый выгодный тариф? Куда жаловаться на плохую мобильную связь, расскажут эксперты уже сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".