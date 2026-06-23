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Железнодорожный коллапс в Германии: поезда потеряли связь с диспетчерами
Автор:Редакция news.by
В Германии полностью остановилось железнодорожное движение из-за масштабного технического сбоя.
Проблема возникла в системе цифровой радиосвязи, из-за чего поезда потеряли контакт с диспетчерами. Сейчас составы по всей стране направляют на ближайшие станции, чтобы пассажиры смогли безопасно выйти на перрон.
Проблема затронула поезда дальнего следования, региональные и электрички. Железнодорожная компания предупредила граждан о массовых задержках и полной отмене многих рейсов.
По неофициальным данным служб безопасности, причиной коллапса могло стать неудачное обновление программного обеспечения.