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Железнодорожный коллапс в Германии: поезда потеряли связь с диспетчерами

В Германии полностью остановилось железнодорожное движение из-за масштабного технического сбоя.

Проблема возникла в системе цифровой радиосвязи, из-за чего поезда потеряли контакт с диспетчерами. Сейчас составы по всей стране направляют на ближайшие станции, чтобы пассажиры смогли безопасно выйти на перрон.

Проблема затронула поезда дальнего следования, региональные и электрички. Железнодорожная компания предупредила граждан о массовых задержках и полной отмене многих рейсов.

По неофициальным данным служб безопасности, причиной коллапса могло стать неудачное обновление программного обеспечения.

Разделы:

В миреЕвропаТранспорт

Теги:

Германиятранпорт