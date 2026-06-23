Более 30 шедевров керамики из Китая представлены на выставке в Минске

В Минске представили уникальную керамику из Китая. В Национальном художественном музее открылась выставка "Дух и красота керамики равнин Чжунъюань: выставка искусства провинции Хэнань".

На витринах представлены работы, выполненные в различных традиционных техниках: от знаменитых селадонов до тончайших полихромных изделий.

Более 30 произведений современных мастеров Поднебесной созданы руками современников, но строго по древним канонам и секретным технологиям обжига провинции Хэнань. К слову, gровинция Хэнань и равнины Чжунъюань исторически считаются "колыбелью" китайской цивилизации, где зародились ключевые ремесленные школы Китая.