3.79 BYN
2.80 BYN
3.21 BYN
Более 30 шедевров керамики из Китая представлены на выставке в Минске
В Минске представили уникальную керамику из Китая. В Национальном художественном музее открылась выставка "Дух и красота керамики равнин Чжунъюань: выставка искусства провинции Хэнань".
На витринах представлены работы, выполненные в различных традиционных техниках: от знаменитых селадонов до тончайших полихромных изделий.
Более 30 произведений современных мастеров Поднебесной созданы руками современников, но строго по древним канонам и секретным технологиям обжига провинции Хэнань. К слову, gровинция Хэнань и равнины Чжунъюань исторически считаются "колыбелью" китайской цивилизации, где зародились ключевые ремесленные школы Китая.
Выставка продолжит работу до 28 июня включительно. После завершения проекта экспонаты передадут в дар Национальному художественному музею Беларуси.