Мерц поддержал повышение пенсионного возраста в Германии до 70 лет

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал предложения экспертной комиссии по реформированию пенсионной системы, которые предусматривают постепенное повышение пенсионного возраста в стране до 70 лет.

"Германия постепенно повысит пенсионный возраст примерно до 70 лет к началу 2090-х годов, чтобы обеспечить устойчивость пенсионной системы в условиях стареющего населения", - отмечается в материале.

Накануне экспертная комиссия, созданная для изучения реформ пенсионной системы ФРГ, рекомендовала отказаться от действующих механизмов досрочного выхода на пенсию.

"Ни одному гражданину не о чем беспокоиться", - сказал Мерц, отметив, что данные меры предотвратят крах и без того шаткой пенсионной системы.

Среди других предложений комиссии - инвестирование части обязательных пенсионных взносов в фондовый рынок. Предлагается также расширить перечень лиц, на которых распространяются обязательные пенсионные взносы, включив в него государственных служащих и самозанятых.

В начале текущего года канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне критической ситуации в экономике раскритиковал производительность труда немцев, призвав их больше работать. Эти высказывания вызвали волну недовольства в обществе, немецкие профсоюзы обрушились с критикой в адрес канцлера.