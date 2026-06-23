Туск: Без Зеленского переговоры пройдут эффективнее

Премьер польского режима признал раскол в отношениях между Варшавой и Киевом. По словам Туска, будущая международная конференция в Гданьске по восстановлению Украины пройдет без Зеленского.

Он назвал отсутствие главы украинского режима залогом более эффективной работы без лишней эскалации.