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Участники "Поезда Памяти" прибыли в Могилев
Автор:Стефания Винничек
23 июня "Поезд Памяти - 2026" встречали в Гродно. Участников сопровождала насыщенная экскурсионная программа. Все границы в коммуникации и языковые барьеры отпали сами собой.
200 человек из 18 стран. Среди них и те, кто в Беларуси впервые и уже готов вернуться с семьей.
Теперь участников проекта ждет третья точка на карте – это город Могилев. Вместе с ребятами к маршруту памяти присоединилась и съемочная группа "Первого информационного". Участники патриотического маршрута делятся своим настроением и эмоциями (подробности в видео).