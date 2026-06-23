Участники "Поезда Памяти" прибыли в Могилев

23 июня "Поезд Памяти - 2026" встречали в Гродно. Участников сопровождала насыщенная экскурсионная программа. Все границы в коммуникации и языковые барьеры отпали сами собой.

200 человек из 18 стран. Среди них и те, кто в Беларуси впервые и уже готов вернуться с семьей.