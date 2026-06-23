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Уникальная выставка "Не вернувшимся из полета" открылась в Минске

"Не вернувшимся из полета". Уникальная выставка открылась в Доме правительства, посвященная подвигу советских летчиков в годы Великой Отечественной войны.

Экспонаты по крупицам собирали поисковики Беларуси и России. Это фрагменты и оборудование боевых самолетов, а также оригинальные предметы с места подвига экипажа Героя Советского Союза Николая Гастелло. С родственниками летчика и членов его экипажа накануне состоялась встреча в Палате представителей.

Александр Шипуло, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Один из подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны, на четвертый день начала войны - это подвиг экипажа Гастелло, который состоял из представителей братских народов".

Выставка -  результат 10-летней работы экспедиций. Найдено и установлено 107 мест падения самолетов. Она продлится до 26 июня: до 85-й годовщины подвига экипажа Гастелло.

Разделы:

Общество

Теги:

Великая Отечественная войналетчики-героивыставка