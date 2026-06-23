3.79 BYN
2.80 BYN
3.21 BYN
Уникальная выставка "Не вернувшимся из полета" открылась в Минске
"Не вернувшимся из полета". Уникальная выставка открылась в Доме правительства, посвященная подвигу советских летчиков в годы Великой Отечественной войны.
Экспонаты по крупицам собирали поисковики Беларуси и России. Это фрагменты и оборудование боевых самолетов, а также оригинальные предметы с места подвига экипажа Героя Советского Союза Николая Гастелло. С родственниками летчика и членов его экипажа накануне состоялась встреча в Палате представителей.
Александр Шипуло, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Один из подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны, на четвертый день начала войны - это подвиг экипажа Гастелло, который состоял из представителей братских народов".
Выставка - результат 10-летней работы экспедиций. Найдено и установлено 107 мест падения самолетов. Она продлится до 26 июня: до 85-й годовщины подвига экипажа Гастелло.