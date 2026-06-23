Мультикультурной "салатницы" не случилось: как мигранты вызвали раскол в британском обществе

Великобритания занимала 9-10 место по заявкам на предоставление убежища и расселению мигрантов, однако европеизация сделала свое дело. Трудовые мигранты, переселявшиеся из стран ЕС в британское государство, успешно ассимилировались, и традиционализм, характерный для британского общества, постепенно пошел на спад. "Существует экономическая проблема, нужны рабочие руки. Опять же наблюдается кризис рождаемости. Уже пятый год стабильно смертность в Великобритании превышает рождаемость среди коренного населения", - заметил политолог.

Какие это будут мигранты, британские власти не задумывались, всем рисовалась красивая модель Европейского союза, куда приглашали квалифицированные кадры со знанием языков. Изначально приветствовались и семейные культурные узы, но постепенно требования становились все ниже, откуда и появились первые проблемы. Мигранты стали отделяться от ценностной структуры общества, начали создать отдельные районы, учреждения образования. "Они приезжают в Великобританию и открывают там, допустим, афганскую школу. Это обществу стало надоедать, вызывать социальное напряжение и недовольство. Люди разделились на противников и согласных с таким порядком вещей. Я бы согласился с тем, что британцы требуют равного отношения к себе, ведь чтобы лишний раз не ущемить мигранта, не противодействовать ему в самореализации и дальнейшей социализации в обществе, власти пытаются потворствовать приезжим - увеличивать квоты на поступление в высшие учебные заведения, принимать на работу. Чтобы правозащитники не выступали с требованиями, лучше закрыть глаза на коренного британца и взять на работу мигранта и тем самым отделаться от огласки в обществе", - пояснил точку зрения Ярослав Давыденко.