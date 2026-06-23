Politico: Венгрия притормозила переговоры Украины и Молдовы о приеме в ЕС

Венгрия притормозила ключевой процедурный этап, необходимый для продвижения заявок Украины и Молдовы на членство в ЕС, сообщает издание Politico.

Венгрия 23 июня выступила против отправки письма в Европейский совет и Еврокомиссию от имени 27 стран - членов сообщества, в котором изложена их единая позиция об открытии новых этапов переговоров.

Венгрия оказалась единственной страной, выступившей против этого шага, в то время как требовалось единогласное одобрение.

"Этот шаг соответствует сдержанной позиции премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в отношении членства Украины в сообществе", - пишет издание.