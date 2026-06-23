3.79 BYN
2.80 BYN
3.21 BYN
Politico: Венгрия притормозила переговоры Украины и Молдовы о приеме в ЕС
Венгрия притормозила ключевой процедурный этап, необходимый для продвижения заявок Украины и Молдовы на членство в ЕС, сообщает издание Politico.
Венгрия 23 июня выступила против отправки письма в Европейский совет и Еврокомиссию от имени 27 стран - членов сообщества, в котором изложена их единая позиция об открытии новых этапов переговоров.
Венгрия оказалась единственной страной, выступившей против этого шага, в то время как требовалось единогласное одобрение.
"Этот шаг соответствует сдержанной позиции премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в отношении членства Украины в сообществе", - пишет издание.
По словам одного из дипломатов, хотя Мадьяр не возражал против открытия первого кластера дискуссий, его правительство настояло на удалении слов "как можно скорее" относительно членства Украины в ЕС из письменных выводов встречи лидеров ЕС в Брюсселе на прошлой неделе.