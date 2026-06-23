У наркодилера во Франции нашли похищенную картину Пикассо

Картину Пабло Пикассо нашли у наркодилера. Стоимость работы оценивается в десятки миллионов евро. Об этом сообщает газета Le Parisien. Полиция обнаружила картину Пикассо во время обыска по делу о незаконном обороте наркотиков в частном доме в городе Шампиньи-сюр-Марн.

В итоге было найдено и изъято около 20 кг запрещенных веществ. Но настоящим кладом оказалась крупная партия предметов роскоши, наличные деньги и полотно Пикассо. По предварительной информации, картина была похищена из одного из парижских хранилищ.