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У наркодилера во Франции нашли похищенную картину Пикассо
Картину Пабло Пикассо нашли у наркодилера. Стоимость работы оценивается в десятки миллионов евро. Об этом сообщает газета Le Parisien. Полиция обнаружила картину Пикассо во время обыска по делу о незаконном обороте наркотиков в частном доме в городе Шампиньи-сюр-Марн.
В итоге было найдено и изъято около 20 кг запрещенных веществ. Но настоящим кладом оказалась крупная партия предметов роскоши, наличные деньги и полотно Пикассо. По предварительной информации, картина была похищена из одного из парижских хранилищ.
Один из фигурантов дела якобы работал на складе люксовых товаров и на протяжении длительного времени забирал одежду, ценные предметы и произведения искусства. Название произведения пока не раскрывается, однако его стоимость оценивается в десятки миллионов евро. Подлинность работы уже подтверждена специалистами.