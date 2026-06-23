Эстония планирует разработать собственный аналог Patriot

Эстония планирует разработать собственный аналог американского ЗРК Patriot, сообщает Bloomberg. Окончательные сроки реализации проекта и возможные технические характеристики системы пока не раскрываются. Сообщается, потенциальный производитель уже приступил к переговорам для поиска частных инвесторов.

Однако эксперты сомневаются в успехе проекта из-за слишком скромного бюджета. Таллин планирует уложиться всего в 115 млн евро.