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Эстония планирует разработать собственный аналог Patriot
Автор:Редакция news.by
Эстония планирует разработать собственный аналог американского ЗРК Patriot, сообщает Bloomberg. Окончательные сроки реализации проекта и возможные технические характеристики системы пока не раскрываются. Сообщается, потенциальный производитель уже приступил к переговорам для поиска частных инвесторов.
Однако эксперты сомневаются в успехе проекта из-за слишком скромного бюджета. Таллин планирует уложиться всего в 115 млн евро.
Для сравнения: создание оригинального американского комплекса Patriot обошлось США в 2 млрд долларов без учета инфляции.