В Гродно пройдет второй день кастинга на шоу "Фактор.by"

Когда до минуты славы буквально несколько остановок. У Гродно есть еще шанс показать свои таланты на "Фактор.BY” и “Фактор.BY 60+”. 24 июня - второй день кастинга. Первые смельчаки спели о своих мечтах накануне.

Потенциальные звезды откровенничают с представительницей Беларуси на "Интервидении" Настей Кравченко, суперфиналистом “Х-Фактор Беларусь” Никитой Белько и телеведущей и актрисой Александрой Гайдук.

Фокус-группа не только наслаждается любимыми песнями, но и старается в каждом рассказе услышать “эхо” победы в новых сезонах талант-шоу.

Прослушивания на “Фактор.BY” и “Фактор.BY 60+” - исключительно для тех, кому исполнилось 16 лет и старше. Перед кастингом важно заполнить анкету. Это можно сделать дистанционно, на сайте news.by или же прямо на кастинге.