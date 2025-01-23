Беларусь находится на третьем месте среди 15 самых быстрорастущих европейских экономик

Беларусь заняла третью позицию в топ-списке 15 самых быстрорастущих европейских экономик в 2024 году. Такие данные приводит Международный институт ближневосточных и балканских исследований в Любляне.

Основой послужил отчет Международного валютного фонда за октябрь 2024 года. Эксперты отмечают, что европейские страны в последнее время столкнулись с серьезными проблемами, включая снижение деловой активности и падение евро до самого низкого уровня по отношению к доллару. На регион существенно повлияла и угроза потенциальных пошлин со стороны президента США Дональда Трампа. Так вот Беларусь на этом фоне демонстрирует сильный и выгодный экономический рост.