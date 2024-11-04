Беларусь планирует создать мультибрендовый центр белорусской техники в Рязанской области

От создания мультибрендового центра белорусской техники до поставок продуктов питания и совместных научных разработок - Беларусь и Рязанская область планируют увеличить товарооборот до 500 млн долларов, в том числе за счет высоких технологий.

Что включают новые направления сотрудничества, какие белорусские товары популярны у жителей Рязани.

Рязань - один из древнейших городов России, визитной карточкой его является белокаменный Кремль, построенный в конце 2 века как сторожевой форпост. И сегодня он также величественно возвышается над городом, привлекая многочисленных туристов. Несмотря на то, что Рязань город небольшой (здесь проживают более 500 тыс. человек), это важный индустриальный центр региона. Основные направления - машиностроение, нефтехимия, радиоэлектроника и пищевая промышленность.

Буквально в сентябре Беларусь и Рязанская область подписали новую программу о сотрудничестве на 2025-2028 года. Это значит, что ближайшие четыре года ждет интересная и продуктивная работа. Так, сегодня Рязанская область заинтересована в белорусской коммунальной и пассажирской технике, оборудовании для лифтов, а также поставках строительных материалов и продуктов питания.

Сегодня по улицам Рязани уже курсируют белорусские троллейбусы МАЗ. В ближайшее время город планирует купить еще 50 единиц. Кстати, технику МАЗа здесь знают и любят - она работает и на стройках, и в городе, и на полях. Спрос большой, поэтому сейчас идут переговоры о создании совместного производства техники МАЗ в Рязанской области.

МАЗ - это крепкая машина, нужная строительной, сельскохозяйственной отраслям, проста в обслуживании, у нее есть свой клиент, который на протяжении всех этих лет отдает предпочтение МАЗу, несмотря на то, что на пятки наступают китайцы. Дмитрий Волчков, директор ООО "Рязань МАЗ сервис" (Россия)

Недалеко от Рязани находится и центр, где 90 % техники идет на нужды АПК. Это самый крупный в России машинотехнологический комплекс. Его основное направление - оказание услуг.

Адсалам Угурчиев, гендиректор ООО "Старожиловоагроснаб" (Россия): "У нас более 300 комбайнов, которым мы оказываем услуги по белорусской технике. Мы занимаемся всеми работами, существующими в сельском хозяйстве, начиная от пахоты и заканчивая уборкой".

Именно отсюда лесопогрузчики, тракторы и комбайны уходят сразу в четыре российских региона - Рязань, Тулу, Иваново и Владимир. За последние годы сумма продаж превысила 8 млрд российских рублей. Такая популярность белорусской продукции у местных аграриев принесла свои плоды - принято решение создать в Рязани мультибрендовый центр белорусской сельхозтехники. То есть в одном месте будут представлены все отечественные предприятия, которые работают в этом сегменте. Также здесь появится склад запасных частей и обслуживание техники.

Развиваем кооперацию и в научной сфере - недавно между Академией наук Беларуси и "Аэрокосмической долиной" (это научно-технологический центр, который находится в Рязанской области) подписано соглашение о сотрудничестве.

"Сейчас будем вместе работать по развитию тем беспилотных летательных аппаратов, планируем разработку, в том числе, и для сельского хозяйства. Будем работать в сфере информационных технологий, радиоэлектроники, биомедицины", - поделился планами губернатор Рязанской области России Павел Малков.

За последние три года очень сильно вырос экспорт в продукции микроэлектроники. Та сфера, которая наиболее динамична и у нас, и в РФ, развивается. И как вы знаете, соответствующая программа подписана между двумя государствами. Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России