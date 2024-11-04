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Беларусь планирует создать мультибрендовый центр белорусской техники в Рязанской области
От создания мультибрендового центра белорусской техники до поставок продуктов питания и совместных научных разработок - Беларусь и Рязанская область планируют увеличить товарооборот до 500 млн долларов, в том числе за счет высоких технологий.
Что включают новые направления сотрудничества, какие белорусские товары популярны у жителей Рязани.
Рязань - один из древнейших городов России, визитной карточкой его является белокаменный Кремль, построенный в конце 2 века как сторожевой форпост. И сегодня он также величественно возвышается над городом, привлекая многочисленных туристов. Несмотря на то, что Рязань город небольшой (здесь проживают более 500 тыс. человек), это важный индустриальный центр региона. Основные направления - машиностроение, нефтехимия, радиоэлектроника и пищевая промышленность.
Буквально в сентябре Беларусь и Рязанская область подписали новую программу о сотрудничестве на 2025-2028 года. Это значит, что ближайшие четыре года ждет интересная и продуктивная работа. Так, сегодня Рязанская область заинтересована в белорусской коммунальной и пассажирской технике, оборудовании для лифтов, а также поставках строительных материалов и продуктов питания.
Сегодня по улицам Рязани уже курсируют белорусские троллейбусы МАЗ. В ближайшее время город планирует купить еще 50 единиц. Кстати, технику МАЗа здесь знают и любят - она работает и на стройках, и в городе, и на полях. Спрос большой, поэтому сейчас идут переговоры о создании совместного производства техники МАЗ в Рязанской области.
МАЗ - это крепкая машина, нужная строительной, сельскохозяйственной отраслям, проста в обслуживании, у нее есть свой клиент, который на протяжении всех этих лет отдает предпочтение МАЗу, несмотря на то, что на пятки наступают китайцы.
Недалеко от Рязани находится и центр, где 90 % техники идет на нужды АПК. Это самый крупный в России машинотехнологический комплекс. Его основное направление - оказание услуг.
Адсалам Угурчиев, гендиректор ООО "Старожиловоагроснаб" (Россия): "У нас более 300 комбайнов, которым мы оказываем услуги по белорусской технике. Мы занимаемся всеми работами, существующими в сельском хозяйстве, начиная от пахоты и заканчивая уборкой".
Именно отсюда лесопогрузчики, тракторы и комбайны уходят сразу в четыре российских региона - Рязань, Тулу, Иваново и Владимир. За последние годы сумма продаж превысила 8 млрд российских рублей. Такая популярность белорусской продукции у местных аграриев принесла свои плоды - принято решение создать в Рязани мультибрендовый центр белорусской сельхозтехники. То есть в одном месте будут представлены все отечественные предприятия, которые работают в этом сегменте. Также здесь появится склад запасных частей и обслуживание техники.
Развиваем кооперацию и в научной сфере - недавно между Академией наук Беларуси и "Аэрокосмической долиной" (это научно-технологический центр, который находится в Рязанской области) подписано соглашение о сотрудничестве.
"Сейчас будем вместе работать по развитию тем беспилотных летательных аппаратов, планируем разработку, в том числе, и для сельского хозяйства. Будем работать в сфере информационных технологий, радиоэлектроники, биомедицины", - поделился планами губернатор Рязанской области России Павел Малков.
За последние три года очень сильно вырос экспорт в продукции микроэлектроники. Та сфера, которая наиболее динамична и у нас, и в РФ, развивается. И как вы знаете, соответствующая программа подписана между двумя государствами.
Конечно, в Рязани очень популярны белорусские товары. В городе недавно открылся сетевой магазин, где 70 % ассортимента - белорусские бренды - от продуктов питания до косметики, шампуней и стиральных порошков. С поставщиками работают напрямую, без посредников, поэтому цены очень доступные - процентов на 30, а то и 50, ниже обычного. Сейчас около 40 подобных магазинов работают по всей России - от Петербурга до Брянска и Углича.
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