Беларусь предлагает Ботсване поставки техники и сотрудничество в АПК

Беларусь предлагает Ботсване поставки техники, сотрудничество в АПК и медицине.

Перспективы двусторонних отношений 2 июля были обсуждены на встрече вице-премьера Виктора Каранкевича с министром международных отношений этой южноафриканской страны. Государства строят отношения друг с другом на основе взаимного уважения и доверия.

По словам Виктора Каранкевича, белорусская сторона готова выстраивать отношения по всему спектру направлений деятельности, представляющих интерес для Ботсваны. "Это развитие агропромышленного комплекса, промышленности, поставки сельскохозяйственной, пассажирской, дорожно-строительной, коммунальной техники, которая была бы полезна и востребована в вашей стране. Это и вопросы здравоохранения, возможность поставки медикаментов, медицинского оборудования, развития фармацевтики. А также обучение в средних специальных и высших учебных заведениях по различным направлениям", - отметил заместитель премьер-министра Беларуси.