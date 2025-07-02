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Беларусь предлагает Ботсване поставки техники и сотрудничество в АПК
Беларусь предлагает Ботсване поставки техники, сотрудничество в АПК и медицине.
Перспективы двусторонних отношений 2 июля были обсуждены на встрече вице-премьера Виктора Каранкевича с министром международных отношений этой южноафриканской страны. Государства строят отношения друг с другом на основе взаимного уважения и доверия.
По словам Виктора Каранкевича, белорусская сторона готова выстраивать отношения по всему спектру направлений деятельности, представляющих интерес для Ботсваны. "Это развитие агропромышленного комплекса, промышленности, поставки сельскохозяйственной, пассажирской, дорожно-строительной, коммунальной техники, которая была бы полезна и востребована в вашей стране. Это и вопросы здравоохранения, возможность поставки медикаментов, медицинского оборудования, развития фармацевтики. А также обучение в средних специальных и высших учебных заведениях по различным направлениям", - отметил заместитель премьер-министра Беларуси.
Гость выразил благодарность белорусской стороне за гостеприимство. И отметил: в Ботсване новое правительство. Страна держит курс на индустриализацию и готова развивать с нами сотрудничество. Во-первых, чтобы обеспечить собственные потребности в продовольствии, во-вторых, для переработки сельхозпродукции. Опыт Беларуси будет весьма кстати.