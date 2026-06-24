В Марьиной Горке годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа

По предварительной информации, сегодня около 14:00 женщина ненадолго оставила ребенка (1 год 4 месяца) в детской кроватке, расположенной вблизи открытого на проветривание окна. Вернувшись через несколько минут, она не обнаружила сына в постели и, выглянув в окно, увидела его на земле.