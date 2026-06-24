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В Марьиной Горке годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа
Автор:Редакция news.by
По предварительной информации, сегодня около 14:00 женщина ненадолго оставила ребенка (1 год 4 месяца) в детской кроватке, расположенной вблизи открытого на проветривание окна. Вернувшись через несколько минут, она не обнаружила сына в постели и, выглянув в окно, увидела его на земле.
Мальчик был доставлен в областную детскую больницу. По имеющимся данным, непосредственной угрозы жизни нет, его состояние оценивается как стабильное.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены Пуховичским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим травмированию ребенка.