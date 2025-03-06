Беларусь примет участие в международной выставке ЭКСПО "Китай-Евразия"

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В посольстве Беларуси в Китае 6 марта состоялась встреча белорусских дипломатов с представителями Секретариата ЭКСПО "Китай-Евразия". Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на белорусское загранучреждение в Пекине.

Стороны обсудили предстоящее участие делегации Республики Беларусь в международной выставке ЭКСПО "Китай-Евразия"-2025, которая состоится 26-30 июня в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики.

Во время встречи китайская сторона информировала о предстоящем мероприятии, а также отметила, что ЭКСПО является важной платформой для укрепления международного сотрудничества и продвижения экспортного потенциала стран-участниц.

Организаторами данной международной крупномасштабной комплексной выставки являются Министерство коммерции, Министерство иностранных дел, Китайский комитет содействия развитию международной торговли, Народное правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Ранее были успешно проведены восемь выставок ЭКСПО "Китай-Евразия", в которых приняли участие свыше 40 китайских и иностранных лидеров и глав международных организаций, более 1100 гостей из числа министров из Китая и из-за рубежа. Всего в рамках проведенных выставок организовано более 60 форумов высокого уровня и тематических мероприятий, что позволило участникам достичь ряд соглашений о сотрудничестве в области политики, экономики и торговли, науки и техники, а также гуманитарных наук.