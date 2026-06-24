Новый многоцелевой эсминец принят на вооружение ВМС КНДР

Военно-морские силы КНДР приняли на вооружение новый многоцелевой эсминец. Торжественная церемония поднятия военно-морского флага на корабле состоялась с участием лидера КНДР.



В поздравительной речи Ким Чен Ын отметил, что боеспособность ВМС страны "будет невообразимой и поразительной, а ядерное вооружение военно-морских сил точно идет по графику своего развития".



Также КНДР планирует проработать вопрос создания современной военно-морской базы.