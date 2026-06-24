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На Форуме регионов Беларуси и России обсудят присвоение продукции статуса "товар СГ"

Минск и Минская область готовы принять XIII Форум регионов Беларуси и России. Его главная тема - "Экономическое взаимодействие регионов - основа устойчивого развития Беларуси и России".

В 2026 году в программе предусмотрено 10 профильных секций. Планируется подписать десятки новых соглашений и дорожных карт, а сумма контрактов, как ожидается, составит более 900 млн белорусских рублей. Также на форуме обсудят присвоение продукции статуса "товар Союзного государства".

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Предполагается, что это будет один из самых масштабных форумов, которые за предыдущие годы проводились в рамках этой инициативы. На сегодня мы видим, что количество участников форума уже превысит 1,5 тыс. человек с обеих сторон. С участием в выставке и ярмарке, которую проводим мы, эта цифра, конечно же, будет больше. Мы ставим для себя задачу в тех сферах, которые рассматриваем в ходе форума, сделать по одному шагу. Если мы по одному шагу вперед продвинемся по каждому направлению, это будет уже большое дело".

Союзная торговля товарами и услугами в 2025 году составила 62 млрд долларов.

В 2025 году обновлен исторический максимум взаимной торговли товарами и услугами - это 62 млрд долларов. По итогам четырех месяцев этого года объем внешней торговли вырос еще на 20 %.

Также к форуму откроется масштабная выставка-ярмарка на площадке Минского международного выставочного центра "БелЭкспо". Для посетителей она будет работать 27 июня, вход свободный.

Разделы:

ЭкономикаЭкономика

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Форум регионов