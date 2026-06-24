На Форуме регионов Беларуси и России обсудят присвоение продукции статуса "товар СГ"

Минск и Минская область готовы принять XIII Форум регионов Беларуси и России. Его главная тема - "Экономическое взаимодействие регионов - основа устойчивого развития Беларуси и России". В 2026 году в программе предусмотрено 10 профильных секций. Планируется подписать десятки новых соглашений и дорожных карт, а сумма контрактов, как ожидается, составит более 900 млн белорусских рублей. Также на форуме обсудят присвоение продукции статуса "товар Союзного государства".

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Предполагается, что это будет один из самых масштабных форумов, которые за предыдущие годы проводились в рамках этой инициативы. На сегодня мы видим, что количество участников форума уже превысит 1,5 тыс. человек с обеих сторон. С участием в выставке и ярмарке, которую проводим мы, эта цифра, конечно же, будет больше. Мы ставим для себя задачу в тех сферах, которые рассматриваем в ходе форума, сделать по одному шагу. Если мы по одному шагу вперед продвинемся по каждому направлению, это будет уже большое дело".