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В Хорватии за сутки пожарные службы 110 раз выезжали на тушение возгораний

Европу охватила волна лесных пожаров из-за жары. Так, в Хорватии за сутки пожарные службы 110 раз выезжали на тушение возгораний.

Основная нагрузка на пожарные службы пришлась на лесные и сельские территории, где сухая растительность и жара создают идеальные условия для быстрого распространения огня. Температура воздуха в некоторых районах достигает 35 градусов.

Похожая ситуация и в Греции - там фиксируют десятки возгораний. Спасатели работают в усиленном режиме.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Балканылесные пожары