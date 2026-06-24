Европу охватила волна лесных пожаров из-за жары. Так, в Хорватии за сутки пожарные службы 110 раз выезжали на тушение возгораний.



Основная нагрузка на пожарные службы пришлась на лесные и сельские территории, где сухая растительность и жара создают идеальные условия для быстрого распространения огня. Температура воздуха в некоторых районах достигает 35 градусов.



Похожая ситуация и в Греции - там фиксируют десятки возгораний. Спасатели работают в усиленном режиме.