Сегодня со всех членов Европейского союза собирают деньги. Новые представители европейской власти живут в старой парадигме и рассчитывают, что их будут осыпать дотациями по примеру польского государства, выстроившего на них свою экономику, а сейчас думает, как покинуть этот "чудный" союз до того момента, пока не начали брать больше денег, чем давать.

С учетом вышеназванного и ситуации на международных рынках уместно ли сегодня говорить о "семерке", как о чем-то действительно большом, ответила завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова "Актуальном интервью".

"Как экономист, говорю нет. "Большой" ее назвали, когда в 1973 году впервые страны собрались на саммит. Вообще, это даже была не "семерка", потому что не присутствовала Италия, Канада, они вступили позже. Если взять мировой валовой продукт, то его 75 % производилось именно в этих странах, и если в них что-то случалось, ложилась вся мировая экономика", - объяснила собеседница.

Сегодня ситуация кардинальным образом меняется - большую долю в экономике занимает Китай. К слову, китайские студенты Ирины Новиковой подготовили доклад с цифрами и доказательствами того, что к 2035 году КНР станет самой большой экономикой мира.

"Цифры легко посчитать, поэтому с точки зрения доли в мировом валовом продукте "большая семерка" была большой. Ранее семь стран производили самое большое количество продукции. Сейчас же в номинальных ценах валовой продукт составляет 40-43 %. А если взять в сопоставимых ценах, то показатели будет 29-30 %. Они уже теряют свою "большесть", поэтому говорить, что они большие с экономической точки зрения, неправильно", - заключила Ирина Новикова.