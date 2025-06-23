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Беларусь третий раз председательствует в ЕАЭС - обозначены приоритеты развития интеграции
Стимулы для развития взаимной торговли и приоритеты промышленной интеграции. Минск готовится к проведению Евразийского экономического форума. Он приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств. Мероприятие состоится в рамках председательства Беларуси.
Это уже третье председательство нашей страны в ЕАЭС. Уже в первый день года Александр Лукашенко в качестве председателя Высшего Евразийского экономического совета обозначил приоритеты развития интеграции.
Во-первых, технологический потенциал и кооперация. Нужно создавать новые импортозамещающие производства и выпускать совместную продукцию под евразийским брендом. Для повышения продовольственной безопасности важно сконцентрировать усилия на развитии селекции и семеноводства, а также повышении генетического потенциала животных. Также необходимо завершить формирование единого транспортного пространства.
Отдельное внимание Президент Беларуси обратил на необходимость создания общей и прозрачной конкурентной среды. Внутренний рынок должен быть защищен, для этого нужен стимул дальнейшего развития биржевой торговли и формирования конкурентных цен на товары. Еще один приоритет касается области цифровой трансформации.
Новый импульс нужен для развития международного сотрудничества во всех его форматах, создания дополнительных условий для продвижения товаров союза на зарубежные рынки. Не менее важна совместная работа в социальной и гуманитарной сферах. А также формирование общего информационного пространства на основе уважения традиционных ценностей наших стран, исторического и культурного наследия народов.