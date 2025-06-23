Беларусь третий раз председательствует в ЕАЭС - обозначены приоритеты развития интеграции

Стимулы для развития взаимной торговли и приоритеты промышленной интеграции. Минск готовится к проведению Евразийского экономического форума. Он приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств. Мероприятие состоится в рамках председательства Беларуси.

Это уже третье председательство нашей страны в ЕАЭС. Уже в первый день года Александр Лукашенко в качестве председателя Высшего Евразийского экономического совета обозначил приоритеты развития интеграции.

Во-первых, технологический потенциал и кооперация. Нужно создавать новые импортозамещающие производства и выпускать совместную продукцию под евразийским брендом. Для повышения продовольственной безопасности важно сконцентрировать усилия на развитии селекции и семеноводства, а также повышении генетического потенциала животных. Также необходимо завершить формирование единого транспортного пространства.

Отдельное внимание Президент Беларуси обратил на необходимость создания общей и прозрачной конкурентной среды. Внутренний рынок должен быть защищен, для этого нужен стимул дальнейшего развития биржевой торговли и формирования конкурентных цен на товары. Еще один приоритет касается области цифровой трансформации.