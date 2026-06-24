Белорусские таможенники пресекли попытку ввоза 14 кроссовых мотоциклов

14 кроссовых мотоциклов на сумму 500 тыс. белорусских рублей пытались провезти через белорусскую границу нелегально. Байки везли в большегрузе польского перевозчика, сообщили брестские таможенники, остановившие водителя в пункте пропуска "Козловичи".

Фактический вес товаров составил почти 4 тонны вместо указанных в документах 2 тонн.

Наталья Грабинская, главный инспектор Брестской таможни:

"При осмотре грузового отделения транспортного средства сотрудники таможни обнаружили не указанные в декларации мотоциклы. Их стоимость составила порядка 500 тыс. белорусских рублей, а это 89 тыс. рублей недостающих таможенных платежей".