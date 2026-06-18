В Санкт-Петербурге обсуждают вопросы сохранения историко-культурного наследия и перспективы сотрудничества в гуманитарных отраслях. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин принял участие в Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных индустрий.

Такая конференция проходит впервые. Вопрос развития культурных связей главы правительств обсудили 18 июня в Константиновском дворце - это санкт-петербургская резиденция российского президента.

Креативная индустрия - это бизнес, в основе которого лежат авторские продукты, идеи, технологии, т. е., по сути, синтез творчества, культуры, экономики и технологий, где главный ресурс - это человек. В своем выступлении белорусский премьер-министр отметил, что креативная индустрия стимулирует инновации, создает новые рынки и услуги и привлекает инвестиции, раскрывает в том числе потенциал малых городов и сельской местности. В этом плане Беларуси действительно есть чем поделиться.

"Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5 %. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 млрд долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10 % в общем объеме экспорта услуг", - отметил Александр Турчин.

В развитии этой темы также на конференции сообщили, что работа по созданию Ассоциации креативных индустрий в СНГ продолжается. Эта площадка поможет бизнесу Содружества без формальностей активнее создавать и внедрять свои авторские продукты.