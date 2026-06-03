Беларусь входит в топ-5 по производству молока

"БЕЛАГРО-2026" продолжает радовать гостей и партнеров качеством продукции. Мясо-молочная промышленность сегодня - основа экспортного потенциала. Белорусские технологии и компетенции позволяют Беларуси удерживать позиции в топ-5 мировых лидеров по производству молока.

Гордей Гусаков, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

"Прежде всего, нужно сказать о том, что вся продукция, которая производится в Беларуси, качественная, безопасная и абсолютно натуральная. Это и есть основа, над которой можно делать надстройку. Естественно, удивлять нужно новыми видами продуктов, обогащенными различными наполнителями. Например, можно увидеть на полках наших магазинов молочные продукты, обогащенные коллагеном, а также безлактозную линейку и продукцию с заменителями сахара, обладающую различными функциональными свойствами, указанными на этикетке".