3.84 BYN
2.80 BYN
3.26 BYN
Беларусь входит в топ-5 по производству молока
"БЕЛАГРО-2026" продолжает радовать гостей и партнеров качеством продукции. Мясо-молочная промышленность сегодня - основа экспортного потенциала. Белорусские технологии и компетенции позволяют Беларуси удерживать позиции в топ-5 мировых лидеров по производству молока.
Гордей Гусаков, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
"Прежде всего, нужно сказать о том, что вся продукция, которая производится в Беларуси, качественная, безопасная и абсолютно натуральная. Это и есть основа, над которой можно делать надстройку. Естественно, удивлять нужно новыми видами продуктов, обогащенными различными наполнителями. Например, можно увидеть на полках наших магазинов молочные продукты, обогащенные коллагеном, а также безлактозную линейку и продукцию с заменителями сахара, обладающую различными функциональными свойствами, указанными на этикетке".
"Наверное, люди более пожилого возраста предпочитают классические продукты, такие как кефир, творог, обычный классический мягкий сыр и так далее. Но это не говорит о том, что мы должны удивлять потребителей - например, обогащением продуктов различными компонентами, такими как семена трав. Так, на нашей экспозиции представлены сыры 2026 года, которые пользуются большим спросом. Сейчас они уже запущены в производство", - отметил Гордей Гусаков.