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Беллегпром планирует наращивать поставки продукции в Татарстан
Беллегпром планирует наращивать поставки продукции в Татарстан. С этим российским регионом Беларусь активно сотрудничает по линии сельского и лесного хозяйств, нефтехимии и машиностроения.
Значительная часть сельхозтехники в Татарстане - производства Минского тракторного завода, на площадке которого 22 июня обсудили новые пути развития двусторонних отношений. В частности, говорили о будущем в легкой промышленности.
Надежда Лазаревич, председатель концерна "Беллегпром":
"Обсудили тему вхождения в школьную форму. Сегодня мы еще сильнее усилим свои позиции, потому что у нас уже была встреча с производителями школьной формы из Татарстана. Нужно более детально рассказать, в чем преимущество наших тканей. Возможно, по цене они немного отличаются, но они более технологичные и лучше проработаны именно с точки зрения качества. Это важно для того, чтобы наши дети были одеты в форму, пошитую по ГОСТу. Буквально месяц назад была встреча с Минпромторгом Российской Федерации, где заместитель министра также озвучил, что они тоже работают над созданием школьной формы, правильно отшитой и с правильно подобранными технологическими тканями".
Уже в этом году белорусский концерн поставил в Татарстан по определенным позициям продукции легпрома на 2 млн долларов.