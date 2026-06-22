Беллегпром планирует наращивать поставки продукции в Татарстан

"Обсудили тему вхождения в школьную форму. Сегодня мы еще сильнее усилим свои позиции, потому что у нас уже была встреча с производителями школьной формы из Татарстана. Нужно более детально рассказать, в чем преимущество наших тканей. Возможно, по цене они немного отличаются, но они более технологичные и лучше проработаны именно с точки зрения качества. Это важно для того, чтобы наши дети были одеты в форму, пошитую по ГОСТу. Буквально месяц назад была встреча с Минпромторгом Российской Федерации, где заместитель министра также озвучил, что они тоже работают над созданием школьной формы, правильно отшитой и с правильно подобранными технологическими тканями".