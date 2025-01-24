Белорусские и вьетнамские банки заключили меморандум о сотрудничестве

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Ассоциация белорусских банков и Ассоциация банков Вьетнама заключили меморандум о сотрудничестве. Соглашение в режиме видеоконференции подписали руководители банковских объединений двух стран: с белорусской стороны - председатель ассоциации Михаил Проворов, с вьетнамской - заместитель председателя - генеральный секретарь ассоциации Нгуен Кыок Хунг. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Ассоциации белорусских банков Павел Симонов.

Предварительная договоренность о заключении меморандума была достигнута в октябре прошлого года в ходе делового визита Михаила Проворова во Вьетнам в составе делегации Национального банка Беларуси.

"В частности, мы договорились обмениваться накопленным опытом, проводить обучение кадров, реализовывать другие совместные мероприятия. Чувствуя взаимный интерес, не сомневаюсь, что мы проложим мосты для сотрудничества между соответствующими финансовыми отраслями наших стран", - отметил Михаил Проворов.