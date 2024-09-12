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Белорусы взяли льготные кредиты на отечественные товары на 380 млн рублей

Белорусы взяли льготные кредиты на отечественные товары на 380 млн рублей.

Этот банковский продукт стал доступен на старте года, и уже, по данным на начало октября 2024 года, заключено свыше 75 тысяч договоров и более сотни тысяч заявок.

Как рассказали в банке, почти половину таких займов белорусы взяли на покупку мебели, далее идут холодильники и морозильники, после покупка газовых или электрических плит, приобретение легковых шин.

Активнее всего оформляют льготные кредиты жители Брестской области и минчане.

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