3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусы взяли льготные кредиты на отечественные товары на 380 млн рублей
Белорусы взяли льготные кредиты на отечественные товары на 380 млн рублей.
Этот банковский продукт стал доступен на старте года, и уже, по данным на начало октября 2024 года, заключено свыше 75 тысяч договоров и более сотни тысяч заявок.
Как рассказали в банке, почти половину таких займов белорусы взяли на покупку мебели, далее идут холодильники и морозильники, после покупка газовых или электрических плит, приобретение легковых шин.
Активнее всего оформляют льготные кредиты жители Брестской области и минчане.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов