Чем в ОАЭ привлекают бизнесменов со всего мира

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Объединенные Арабские Эмираты дают зеленый свет абсолютно всем предприятиям и компаниям, которые заинтересованы в инкорпорации там и развитии своей производственной базы. Об этом рассказал генеральный консул Беларуси в Дубае Алексей Жалдыбин в "Актуальном интервью".

По словам генконсула, примечательный факт в ОАЭ - простота ведения бизнеса. "Объединенные Арабские Эмираты, в частности Дубай, понимают, что для того, чтобы быть центром притяжения мирового бизнеса нужно предлагать услуги, которые не будут иметь равных в мире. Поскольку конкурентных центров много: и в Азии, и в Америке, и в других частях света", - отметил он.

Алексей Жалдыбин:

"В Дубае постоянно ищут те фишки, которые позволят активнее привлекать представителей иностранных компаний на этот рынок. Торгово-промышленная палата Дубая тоже активно в этом плане работает. Простота ведения бизнеса, простота администрирования, перевод этого всего в цифровой формат - это то, что выделяет Дубай на фоне всех остальных".

Большинство свободных экономических зон, которые работают в Дубае, предоставляют уникальные условия. Например, одна из свободных экономических зон, которую генконсул Беларуси посещал лично, дает возможность регистрации юридического лица у них в течение одного дня без необходимости личного присутствия.

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Еще одно преимущество ОАЭ в сфере бизнеса - проведение мировых выставок, например IDEX и Gulfood. "Выставки там не заканчиваются никогда. Сегодня это может быть выставка по тематике пластмассы, завтра - по тематике бумажной промышленности, послезавтра - медицинских товаров и фармацевтики. Этот процесс постоянный, - заметил Алексей Жалдыбин. - Особенно отрадно, что белорусские предприятия регулярно участвуют во всей номенклатуре выставок".