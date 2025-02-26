Зачем ОАЭ древесина и чем Беларусь интересна Эмиратам

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Нефтяной сектор в экономике Дубая уже не играет большой роли. Регион делает ставку на другие сферы. В каких из них Беларусь может предложить ОАЭ партнерство, рассказал генеральный консул Беларуси в Дубае Алексей Жалдыбин в "Актуальном интервью".

"Дубай - это центр сосредоточения бизнеса. Поэтому говорить о том, что нефть сейчас играет какую-то ключевую роль в развитии экономики Дубая, нельзя. О каких секторах идет речь? В первую очередь, это оптовая и розничная торговля. Эта сфера занимает порядка четверти ВВП Дубая", - обозначил генконсул.

Чем в ОАЭ привлекают бизнесменов со всего мира Объединенные Арабские Эмираты дают зеленый свет абсолютно всем предприятиям и компаниям, которые заинтересованы в инкорпорации там и развитии своей производственной базы 4 часа назад

В регионе делают упор и на развитие строительства, транспорта, туризма. Как обозначил Алексей Жалдыбин, более 18 млн туристов посетили Дубай в 2024 году. Такой приток людей повышает потребность в том числе в продуктах питания.

"И белорусские товары, я уверен, к удивлению многих белорусских граждан, находят свое место на полках в магазинах Объединенных Арабских Эмиратов. Не в каких-то русских магазинах, которые здесь есть, а в магазинах для всех. В крупных торговых сетях находятся белорусские продукты питания", - подчеркнул он.