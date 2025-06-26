Директор компании из Кубы о логистическом хабе: Новый этап развития, открывающий широкие перспективы

Что ЕАЭС объединяет с Кубой? Куба заинтересована в развитии сельского хозяйства, пищевой промышленности, в том числе в поставках продуктов питания, а еще в производстве удобрений. Сам Остров свободы может быть полезен своей фармацевтикой и биотехнологиями.

Куба прекрасна своим географическим расположением. Авиасообщение, выход к морю есть. На острове не скрывают, что благодаря транспортно-логистической инфраструктуре заинтересованы в сотрудничестве, готовы предоставлять преференции зарубежным предпринимателям и инвесторам, в том числе из ЕАЭС.

Куба выступает с предложением о создании у себя логистического хаба, который позволил бы облегчить транзит и расширить экспортный потенциал стран союза в регион Латинской Америки и Карибского бассейна.

Хосе Леонардо Соса Барриос, директор логистической компании (Куба):

"Накануне главы наших государств подписали ряд важных соглашений. Это знаменует собой новый этап развития, открывающий широкие перспективы для нашего сотрудничества. Мы осознаем текущую ситуацию и понимаем, что именно совместная работа и взаимопомощь становятся ключевыми факторами в условиях современных мировых вызовов".

Евразийский экономический форум - это не просто "пятерка" и страны-наблюдатели. Кроме решения вопросов о сотрудничестве с Кубой прошли переговоры с Мьянмой, идут переговоры с ОАЭ. Другие страны тоже заинтересованы во взаимодействии.

"Всем из моей страны интересно узнать, как можно развивать здесь бизнес, как это делать безопасно, - отметил председатель Пакистанской общины в Беларуси Замад Хан. - Для этой цели есть Бизнес-ассоциация сотрудничества с Пакистаном, которая зарегистрирована в России. И наша работа заключается в том, чтобы усиливать интеграцию между Пакистаном, Беларусью и Россией".

Мамасадык Бакиров, вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана:

"Основная наша задача - это промышленная кооперация, создание совместных предприятий с участием всех сторон, чтобы производить продукцию. Для этих проектов будет открыто финансирование".

По программе работа секций и прочих мероприятий на площадках форума завершится ориентировочно к 16:15. Но разговоры могут продолжиться и после.