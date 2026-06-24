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Эксперт Коновалов: Израиль сделает все, чтобы не допустить долгосрочных договоренностей США и Ирана
Иран готов заключить соглашения о безопасности со странами Персидского залива, но Тегеран по-прежнему настаивает на необходимости вывода всех иностранных сил из стран Ближнего Востока.
МИД Пакистана сообщил, что уже на следующей неделе США и Иран возобновят переговоры на экспертном уровне. Вашингтон и Тегеран нацелены на долгосрочное соглашение. Но, по мнению экспертов, главным препятствием может стать Израиль. Он не потерпит усиления Ирана и сделает все, чтобы не допустить сделку.
Иван Коновалов, военный эксперт, журналист (Россия):
"Если бы Трамп и его люди были посмелее и освободились от влияния израильского лобби, которое, безусловно, сильное в Соединенных Штатах, тогда бы они приняли решение, которое выгодно им. Но они не могут этого сделать, поэтому принимают половинчатые решения. В данном случае все прекрасно понимают, что израильское руководство, для которого существование Ирана является зубодробительной болью, будет предпринимать любые попытки, чтобы сорвать выход на какие-то долгосрочные договоренности. Понимаете, проблема-то в другом, не в том, чтобы прекратить огонь, а в том, что если это прекратится и будут созданы какие-то твердые базовые договоренности для того, чтобы взаимодействовать дальше, а для Соединенных Штатов это, очевидно, выгодно, тогда Израиль просто выпадает из обоймы. Израильское руководство не может себе это позволить, оно хочет оставаться в центре игры, а это очень опасная игра, поэтому Соединенным Штатам нужно принять решение".