Эксперт Коновалов: Израиль сделает все, чтобы не допустить долгосрочных договоренностей США и Ирана

"Если бы Трамп и его люди были посмелее и освободились от влияния израильского лобби, которое, безусловно, сильное в Соединенных Штатах, тогда бы они приняли решение, которое выгодно им. Но они не могут этого сделать, поэтому принимают половинчатые решения. В данном случае все прекрасно понимают, что израильское руководство, для которого существование Ирана является зубодробительной болью, будет предпринимать любые попытки, чтобы сорвать выход на какие-то долгосрочные договоренности. Понимаете, проблема-то в другом, не в том, чтобы прекратить огонь, а в том, что если это прекратится и будут созданы какие-то твердые базовые договоренности для того, чтобы взаимодействовать дальше, а для Соединенных Штатов это, очевидно, выгодно, тогда Израиль просто выпадает из обоймы. Израильское руководство не может себе это позволить, оно хочет оставаться в центре игры, а это очень опасная игра, поэтому Соединенным Штатам нужно принять решение".