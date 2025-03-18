Для чего нужен общий электроэнергетический рынок СГ

Правила работы на общем электроэнергетическом рынке Союзного государства могут быть утверждены в ближайшее время. Об этом заявил заместитель министра энергетики Беларуси Денис Мороз в "Актуальном интервью".

В конце 2024 года Беларусь и Россия заключили межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства.

"Это очень серьезный, фундаментальный документ. К его подписанию мы шли достаточно длительный период, - обозначил Денис Мороз. - Благодаря этому договору нам удалось выстроить траекторию объединения электроэнергетических рынков в Беларуси и России. Учитывая то, что они немножко по-разному на настоящий момент функционируют, нам удалось найти компромиссные точки, с помощью которых мы определили, как будем работать на следующих этапах.

Денис Мороз:

"Следующим этапом является подписание правил работы на общем электроэнергетическом рынке. В настоящий момент этот документ находится в высокой степени готовности и проходит внутригосударственное согласование. Думаю, что в ближайшее время мы этот документ подпишем".

По словам замминистра энергетики, формирование общего рынка будет происходить поэтапно. "На первом этапе мы будем обеспечивать взаимодействие между субъектами хозяйствования общего электроэнергетического рынка на уровне уполномоченных организаций. При более глубокой интеграции на следующих этапах мы уже сможем создать систему, когда все потребители и производители энергии в Беларуси смогут взаимодействовать с такими же потребителями и производителями в России", - отметил он.