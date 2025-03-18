Где в Беларуси размещают радиоактивные отходы и когда построят пункт для их захоронения

В Беларуси с появлением атомной электростанции появилась необходимость решать вопрос с радиоактивными отходами. Когда в стране появится пункт захоронения, рассказал заместитель министра энергетики Беларуси Денис Мороз в "Актуальном интервью".

"Мы заранее думали о необходимости работы с радиоактивными отходами и принимали решение. В Беларуси ведется работа по подготовке и сооружению пункта захоронения радиоактивных отходов. На настоящий момент целью является сооружение этого объекта к 2030 году. Сформирована дорожная карта, детальная, со всеми необходимыми шагами, в первую очередь научно-исследовательскими, так как необходимо определить, на каких площадках целесообразно этот объект располагать", - обозначил Денис Мороз.

Как он отметил, по этому вопросу налажено взаимодействие с Россией, есть соответствующая программа с госкорпорацией "Росатом", синхронизируется нормативная база. "У России, конечно, больше опыта обращения с радиоактивными отходами, и они делятся с нами технологиями, знаниями, стандартами. Например, предприятие "ТВЭЛ", которое входит в состав госкорпорации "Росатом", выступает экспертной организацией при сооружении белорусского пункта захоронения радиоактивных отходов", - уточнил замминистра.