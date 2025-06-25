Единый рынок оценочных услуг находится на стадии формирования в рамках ЕАЭС

Единый рынок оценочных услуг формируется в рамках Евразийского экономического союза. Главный акцент сделан на разнообразии выбора специалистов в рамках объединения для заказчика услуг, т.е. для обычного гражданина, который сможет обратиться за оценкой недвижимого, движимого имущества либо интеллектуальной собственности к любому специалисту из пяти государств - членов ЕАЭС.

В свою очередь, имея разрешительные документы на территории своей страны, организации - поставщики услуг в другие страны ЕАЭС не должны их подтверждать заново. Это существенно упрощает работу и расширяет территорию деятельности.

"Мы говорим о том, чтобы оказывать услуги в другой стране, но не надо евразийских единых стандартов оценочной деятельности. Во главу угла ставится национальное законодательство, потому что каждая страна имеет особенности. И особенности не только в регулировании оценочной деятельности, но особенности в регулировании смежных сфер деятельности, и это никак не станет препятствием. Это некие определенные дополнительные требования для оценщиков, но не препятствие в осуществлении самой деятельности. Рынки открыты".