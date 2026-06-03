Ефремова: Масштаб площадки "БелЭкспо" позволяет осмотреть все самые полезные экспозиции

"Хочется отметить важность проведения таких мероприятий. У нас в России "БЕЛАГРО-2026" является одной из основных площадок, которую мы всегда посещаем наравне с нашим федеральным Днем поля либо традиционной российской выставкой, которая называется "Золотая осень". В подтверждение этому могу сказать то, что, например, делегация, которая со мной приехала работать на этом мероприятии, насчитывает более 25 человек. Это не только представители Министерства сельского хозяйства Смоленской области, но и наш бизнес, который принимает здесь самое активное участие. Мы планируем продуктивно поработать на выставке в течение двух дней", - добавила Екатерина Ефремова.