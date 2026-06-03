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Ефремова: Масштаб площадки "БелЭкспо" позволяет осмотреть все самые полезные экспозиции
Масштабно представлена на выставке "БЕЛАГРО-2026" Россия - главный торговый партнер Беларуси. Всего порядка 20 регионов являются участниками выставки.
2 июня российская делегация приняла участие в официальной церемонии открытия. Она поразила участников своими масштабами.
Екатерина Ефремова, министр сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области России:
"Масштаб данной площадки позволяет осмотреть все самые полезные экспозиции. Выставка достаточно широко представлена. Вчера мы в рамках официального обхода с делегатами ознакомились с абсолютно потрясающей выставкой сельскохозяйственной техники. Также посетили выставку животноводства, большой рыбный кластер".
"Хочется отметить важность проведения таких мероприятий. У нас в России "БЕЛАГРО-2026" является одной из основных площадок, которую мы всегда посещаем наравне с нашим федеральным Днем поля либо традиционной российской выставкой, которая называется "Золотая осень". В подтверждение этому могу сказать то, что, например, делегация, которая со мной приехала работать на этом мероприятии, насчитывает более 25 человек. Это не только представители Министерства сельского хозяйства Смоленской области, но и наш бизнес, который принимает здесь самое активное участие. Мы планируем продуктивно поработать на выставке в течение двух дней", - добавила Екатерина Ефремова.
3 июня у российской делегации запланирован ряд переговоров. Пройдет встреча с министром сельского хозяйства Беларуси Юрием Горловым. 4 июня у них бизнес-миссия - они посетят город Жодино.