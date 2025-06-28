Эксперт рассказала, чем для ЕАЭС интересны страны-наблюдатели

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Стран-наблюдателей ЕАЭС становится с каждым годом все больше. Сейчас это Куба, Узбекистан, Иран, Молдова. Этот же статус запросили Никарагуа, Мьянма. Какие с ними перспективы видит ЕАЭС, рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Галина Беляева в "Актуальном интервью".

Организации интересна в первую очередь торговля с этими странами, взаимодействие в сфере логистики, отметила она. "Есть заинтересованность в тех товарах, которые не производятся на территории ЕАЭС", - обозначила депутат.

И Беларусь, как подчеркнула эксперт, всегда позиционирует себя как государство с открытыми дверями для всех стран, которые готовы сотрудничать с нами на равных условиях.

Также мы видим, как экономический вектор смещается в направлении Латинской Америки, Африки, конечно же, Азии. Галина Беляева

Сами же наблюдатели понимают значимость ЕАЭС. "Мы говорим всего о пяти основных участниках. Но посмотрите на карту, это миллионы квадратных километров, это 190 млн жителей, - констатировала Галина Беляева. - Только в Иране, например, проживают 90 млн человек, которые тоже готовы покупать продукцию, они заинтересованы и в продукции Беларуси".