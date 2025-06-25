Эксперты рассказали, какие вопросы поднимут на Деловом совете ЕАЭС

25 июня в Минске стартовало первое мероприятие "пятерки" в преддверии Евразийского экономического форума - заседание президиума Делового совета Евразийского экономического союза. На нем обсудят многие темы, а некоторые будут детально обсуждаться на тематических секциях 26 июня.

"Мы будем представлять доклад, который является результатом большого исследования, при котором были опрошены представители бизнеса наших пяти стран. Были выявлены барьеры, которые препятствуют торговле как внутри ЕАЭС, так и со странами-партнерами. С этим мы поднимем целый ряд других вопросов. Один из них будет касаться следующего: как снизить барьеры в торговле с основными странами-партнерами. Я бы обозначил в данном случае Иран, Таджикистан, Узбекистан. На форуме также будет подписано соглашение с Монголией о создании зоны свободной торговли", - рассказал председатель комитета Делового совета ЕАЭС по торгово-экономическим отношениям со странами - торговыми партнерами Владимир Саламатов.

Зампредседателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Лоцманов добавил, что технические регламенты и стандарты являются основой всей кооперации и товарообмена, развития совместных проектов. Этой теме будет посвящено несколько круглых столов 25 и 26 июня во время Делового совета. На нем также будут обсуждаться эти вопросы, потому что многое уже сделано. "25 июня принято большое количество регламентов, которые работают. Также ведется работа над программой разработки межгосударственных стандартов, совершенствования сертификации", - проинформировал он.